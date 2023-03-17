Ahu Aysal: Elon Musk yüzünden paramla rezil oldum

Cemiyet hayatının ünlü ismi Ahu Aysal, Nişantaşı'nda görüntülendi. Yıllar önce uzaya gidebilmek için bir şirketle anlaşan Aysal, şirketin Elon Musk'a satılması üzerine, hem parasından hem de hayallerinden olduğunu söyledi. Elon Musk'a dava açtığını belirten Aysal, şöyle konuştu: "Şirketi Elon Musk'a satmışlar. Onun firmasıyla mahkemeliğim, 100 bin dolarım gitti. Bu zamanda 100 bin dolar az mı?Beni uzayla ilgili çalışmalara da yollamışlardı. Yer çekimi olmayan ortamlarda uçaklarda gezmiştim." Mahkemenin devam ettiğini söyleyen Aysal, "Paramla rezil oldum. Ya paramı verecekler ya da beni uzaya gönderecekler. Ama ben uzaya gitmeye razıyım. Mars'a kalmak üzere bile giderim. Pek normal değilim" diye konuştu.