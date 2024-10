AKM’de Karadeniz rüzgarı esti

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Ekin Uzunlar sahneye çıktı. 'Hüznün Gemleri', 'Son Bir Kez' gibi sevilen şarkılarının yanın sıra, hayranı olduğu dünyaca ünlü müzisyen James Brown'dan 'I Got You' şarkısını da seslendirdi. Hipnotize edici kemençe resitali ile müzikseverlerden tam not alan Karadenizli sanatçı, şarkıları ve esprileriyle katılımcılar tarafından dakikalarca alkışlandı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ekin Uzunlar, sevenlerine, biri hareketli diğeri ise slow olmak üzere iki yeni şarkı müjdesi verdi. Uzunlar, slow şarkısında usta müzik adamı Mustafa Ceceli ile çalışacaklarını açıkladı.