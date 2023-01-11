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Giriş Tarihi: 11.1.2023 10:50 Son Güncelleme: 11.1.2023 11:16

Aldatmak dizisine yeni oyuncu!

atv’nin sevilen dizisi Aldatmak’ın oyuncu kadrosuna Selin Kahraman dahil oldu. Başarılı oyuncu dizide “Zeliş” karakterine hayat verecek.

Aldatmak dizisine yeni oyuncu!

atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak'ın oyuncu kadrosuna genç oyuncu Selin Kahraman dahil oldu.

Aşktan yana yüzü hiç gülmeyen Ozan'ın hayatına Selin Kahraman Zeliş karakteri ile dahil oluyor. Zeliş'i görür görmez çok etkilenecek Ozan, Zeliş ile konuşmaya fırsat bulamadan onu Oltan'ın teknesine girerken görünce işler değişecek.

Zeliş'i aklından çıkaramayan Ozan'ın ilk yapması gereken, Zeliş'in Oltan'la nasıl bir ilişkisi olduğunu öğrenmek olacak. Karakterin sürprizleri bununla sınırlı kalmayacak.

Tarık ve Yeşim oklarını yine güzide'ye çeviriyor

atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak" Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

16.Bölüm Özeti:

Öykü'nün zehirlenmesi üzerine herkes hastaneye gider. Öykü'ye karşı büyük şefkat besleyen Güzide onu dengesiz anne-babasından korumak isterken bir kez daha Tarık ve Yeşim'in öfkesini üstüne çeker ve kendisini polisin karşısında bulur.

Behram'ın Öykü konusunda yardımlarına koşmasıyla başta Oylum olmak üzere tüm ailenin takdirini kazanması Tolga'nın kıskançlık duymasına sebep olur. Oltan'dan aldığı tavsiye ile Tolga, Oylum'a karşı cesur bir hamle yapar. Aşk hayatında aradığını bir türlü bulamayan Ozan ise, karşılaştığı bir kadından ilk görüşte etkilenir. Ozan'ın aşk konusunda şansı dönecek midir?

Burcu cinayetinin perde arkasını ellerindeki delillerle aralayan Oylum ve Tolga ikilisi, Yeşim'e karşı büyük bir koz elde eder. Tarık, Öykü'nün hastanelik olması sayesinde Güzide'ye saldırmak için bir imkan bulur. Yeşim ise cinayet sonrası sanrılarıyla boğuşurken beklenmedik bir cephe alacaktır.

Diğer yanda Sezai, Güzide ile geçmişindeki yükleri paylaşırken; Oylum, Tolga ile geleceğini öngörmeye çalışır. Kalplerinin sesini dinlemeye çalışan anne kız için mantıkları ne kadar baskın çıkacaktır?

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Aldatmak dizisine yeni oyuncu!
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