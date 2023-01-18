Aldatmak’ta Güzide ve Tarık arasında sular durulmuyor!

Ozan ailesine destek olmak için yeniden iş arayışına başlar. Bu esnada Ozan'a yine iş ve para imkanı sunan Oltan'ın bu defa istediği karşılık bambaşkadır.

Aldatmak 17. Bölüm fragmanı yayınlandı | Video

Her ne kadar Oltan'ın sevgilisi sandığı kızdan etkilense de intikam ateşiyle yanan Ozan'ın bu kez Oltan'a kanmaya niyeti yoktur.