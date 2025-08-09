Alişan’dan Hatay’a moral ziyareti

Ünlü şarkıcı Alişan, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile birlikte deprem sonrası yeniden inşa edilen Hatay'ı ziyaret etti. Hatay'ın farklı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Alişan, yoğun ilgiyle karşılandı. Arsuz ilçesinde kurulan Kadın El Emeği Pazarı'na uğrayan sanatçı, burada kadınların yoğun isteği üzerine kısa bir şarkı performansı sergiledi.Alişan, bölgedeki dayanışma ve üretim ruhuna hayran kaldığını belirterek, yakın zamanda kapsamlı bir konser sözü verdi. Çocuklarla da yakından ilgilenen Alişan, yanındaki oyuncakları miniklere hediye etti. Vali Mustafa Masatlı ile birlikte Gülveren Mahallesi'nde yeniden inşa edilen TOKİ konutlarını ziyaret eden sanatçı, burada vatandaşlarla bir araya geldi.Alişan, depremden kısa bir süre sonra yaptığı ziyareti hatırlatarak, "Depremden bir ay sonra buraya geldiğimde, 'Bu şehir 20 yılda ayağa kalkamaz' demiştim. Ama görüyorum ki devletimizin gücüyle, halkın azmiyle ve büyük bir dayanışma ruhuyla Hatay 3 yıl olmadan yeniden ayağa kalkmış. Kadın kooperatiflerinde gördüğüm çaba beni çok etkiledi. Herkes bu şehir için canla başla çalışıyor. Ben de onlara söz verdim, en kısa sürede konser vermeye geleceğim" diye konuştu.