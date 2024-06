Amine’ye doğum günü hediyesi

Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe, birlikte yeni hobiler ediniyor. Geçtiğimiz aylarda beraber antrenman yapmaya başlayan çift, şimdi de at binmeye merak sardı. Son zamanlarda en büyük hobilerinin binicilik olduğunu söyleyen Özil, eşinin 31'inci yaş gününe özel bir sürpriz hazırladı ve İngiliz atı hediye etti. Çiftlikte bulunan at ile haftada birkaç gün binicilik dersleri de alan çift, kızları Eda ve Ela'ya da bu sevgiyi aşılıyor.Mesut Özil, eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı: "Tüm evrendeki en güzel, sevgi dolu, şefkatli kadın ve annenin doğum günü kutlu olsun. Her zaman yanımda olduğun için teşekkürler! Seni seviyorum aşkım."