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Giriş Tarihi: 8.7.2023

Anlatacak bir hikayem var!

Anlatacak bir hikayem var!
Yeni çıkış yapan hiphop şarkıcıları Kars, Mithat Dalgıç, Nilhan, Palm J ve Xentix; hikayelerini iPhone ile çekilen videolarında anlatıyor. Türkiye'de yükselen hiphop kültürüne destek olmak amacıyla başlatılan, 'Anlatacak Bir Hikayem var' adlı çalışmada yer alan eserler, İstanbul Teknik Üniversitesi Miam İleri Müzik Araştırmalar Merkezi'nin katkılarıyla uzamsal ses teknolojisi ile kaydedildi. 5 yeni hiphop şarkısı bu hafta boyunca Apple Music Göz At bölümünde ve Hip-Hop kategori sayfasında ön plana çıkartılacak.
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Anlatacak bir hikayem var!
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