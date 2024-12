‘Anne olduktan sonra bütün duyguları yaşadım’

Her Şeyin Başı Merkür filmimiz vizyona girdi. Merkür hep hayatımızda, geri gidiyor dolunay falan etkisini hissediyorum. Gökyüzünün hareketlerinin bizde de enerjisel olarak karşılığının olduğunu düşünüyorum. Yüz yıllardır gezegenler ve gökyüzü insanlığa ilham vermiş. O yüzden yok sayamayız.Senaryoyu okuduktan sonra iyi hissetme halini çok sevdim. Sıkılmadan bir solukta okuduğum için çok heyecanlandım. Genç bir kadının kendini gerçekleştirme hikâyesini tatlı bir dille anlatıyoruz. Üniversiteyi dereceyle bitirmiş Elif Akay karakterinin yolculuğu, birçok gence ilham oluyor aslında. İlham ve umut verici bir yanı var, Yalnız değilim mesajı veriyor.İdealist bir gazeteci olmak istiyor Elif, bir sürü hayali var ama hayat onu başka yere sürüklüyor. Mesela burç köşesi yazması isteniyor. İstemediği bir şeyi yapmak zorunda kalıyor. Ben hiç öyle bir durumda kalmadım. Küçüklükten beri hep istediğim sevdiğim işlerde olabileyim, kendi paramı biriktireyim diyordum. Çok şükür onu gerçekleştirebildim.Yazın çektik 5 hafta kadar çalışma süremiz oldu. Kısa setlerde aile ve ekip duygusunu yakalamak kolay değildir. Biz onu yakaladık. Ve hiç bitsin istemedik. Alp'le partnerdik, iyi bir takım arkadaşı olduk. Eğlenceli ve renkli bir kişilik.Tür denemelerini çok seviyorum ama romantik komediyi, komediyi seviyorum. İçimde de ona yatkın bir kadın var bence. Onu bulduğum zaman keyifli bir şekilde ele alabiliyorum.Eğlenceli biriyim.Uzun süre bir şey yapmayayım diye bir kararım yoktu. Doğumlar pandemide gerçekleşti. Ailemle vakit geçirmek istedim, kızlarımın bebeklik zamanlarında yanında olmayı çok istiyordum. Setleri çok özlemişim ama. Lalin 4, Leyla 2.5 yaşında.Küçükken de anne olmakla evlenmekle ilgili sorularla karşılaşıyordum. Ben hep işle özel hayatı dengede tutmaya özen gösterdim. Aile kurabilmek çok kıymetli, bu yaptığın işe engel değil tam aksine sevgi kaynağın. Hayatta başarı ya da başarısızlık yaşayacaksan bu tamamen kendinle ilgili diye düşünüyorum. Çocukları, aile kavramını çok seviyorum. Çok şükür ki bana da nasip oldu. O yüzden bunun benim işime engel olduğunu düşünmüyorum aksine bununla besleniyorum.Kızlar bana da çok düşkünler babalarına da. Bir kıskançlık durumu yaşamıyorum. Anne olduktan sonra gökkuşağı gibi bütün duyguların hepsini yaşadım. Duygu haznemin bu kadar geniş olduğunu bilmiyordum. Sevgiyi de kaygıyı da nasıl bu kadar yüksek yaşayabilirsin, hepsini keşfediyorum hâlâ.Mutfakla aram yok. Kenan benden daha becerikli, onun elinden daha çok bir şeyler yemişliğimiz var. Onun eli daha yatkın. Kalabalık aile sofralarını seviyoruz.Dışarıda hâlâ bana Selena diyenler oluyor. Her sene yeni bir jenerasyon eklenmesine şaşırıyorum.Oyunculuğu seçene kadar birçok branşı denemişim. Voleybol, basketbol denedim. En uzun baleye devam ettim. Aktif bir öğrencilik hayatım vardı. Onların bittiği dönemde 13 yaşında Dadı dizisi başladı. Sete başlayınca zaten diğerlerine devam edemedim. Hayatım okul ve set arasında geçti. Dadı üç sene sürdü, okul gibiydi benim için. Dadı başladığında zona oldum. Çok büyük sorumluluk almışım.23 yıl oldu. Emekli olmam gerekmiş gibi hissediyorum. Geri dönüp baktığımda duygulanıyorum ve mutlu oluyorum. Kurduğum hayaller gerçekleşti. Keyif aldığım, hatırlamaktan mutlu olduğum işler var. Çocuk yaşta içimdeki ateşi keşfetmenin verdiği avantajı yaşadım ama göz önünde büyümek de kolay değil. Ailemin desteği de çok kıymetliydi benimle beraber setlerde süründüler.Saç makyaj kıyafetle değişebilen tipolojim var. Yaşım büyüyebiliyor küçülebiliyor da. Bu da bana avantaj sağlıyor. Sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum. Genlerin getirdiği bir şey de var.Daha uzun yıllar bu mesleği yapmak istiyorum. Hayranlarım bana çok güzel destek veriyor, onların enerjisi bana iyi geliyor.Kenan da annem de yardımcı oluyor bana. Kızlar da tatlılar, aklım kalmadan rahat bir şekilde çalışıyorum. İki kız birbirinden farklı. Lalin bana, Leyla babaya benziyor. Kenan şahane bir baba oldu. Şanslıyız. Kızlarla çok güzel bağları var, onları öyle görünce çok duygulanıyorum. Doğayı ağaçları çiçekleri mevsim geçişlerini seviyorlar. Bazı alışkanlıklar çocuklukta başlıyor ya, doğayla iç içe olsunlar istiyoruz. O yüzen tatil tercihlerimizi doğadan yana kullanıyoruz.Anne ve babalarının ünlü olduğunun çok farkında değiller. Sevenlerimiz yanımıza geldiğinde fotoğraf çektirmek istediklerinde anlam veremiyorlar. Onlara masal okurken, 'Biz bu masalları canlandıran kişileriz' diye küçük küçük anlatıyoruz. Kafalarında yavaş yavaş oluşturmaya çalışıyorum. Çok hızlı büyüyorlar, olabildiğince fazla vakit geçirmek istiyoruz. Kendi içimizde yaşamayı seviyoruz. Kenan'la karşılıklı saygıyı korumaya çalışıyoruz. Eve iş geliyor iki oyuncu olunca. Birbirimizden fikir alıyoruz.Bilal'den şarkı almak istemiştim. Denk gelememiştik. Sonrasında bu proje geldi, iyi oldu. Okuma yapacağımız zaman görüştük. Onun çok inanılmaz bir enerjisi, beyefendi duruşu var. Kameraların arkasında farklı görünür derler ya, Bilal hiç öyle biri değil. İyi ki aynı projede buluştuk, arkadaş olduk. Benim hayatımda en önemli 10 ismin arasında yer alabilir. Şarkı nasip işidir. Bu şarkıyı düet yapalım mı diye aradı beni. Ben biraz düşünürüm şarkı bana gelince. Dinleyiciler nasıl tepki gösterir diye düşünür, tartarım biraz. Aslında benim tarzım olan bir şarkı ve klip değil.2 çocuk var. Bütün günün koşturmacası var. Bazen yarım saatlik bir dinç olduğun dönemde dinleyip sindirdiğin an oluyor. Bazen bir kelime bütün şarkıyı değiştiriyor. O yüzen 2 haftada 3 kere dinledim şarkıyı.İlk buna dinleteceğim dediğim uğurum yok. Ama şarkıyı beğendiysem benim beğendiğim her şeyi beğenen arkadaşlarıma dinletiyorum, moralim bozulmasın diye.Kliplerde ve fotoğraf çekimlerinden hiç hoşlanmam ama 4 saatte bitirdik.Yıldız Tilbe'nin proje albümünde Vuracak şarkısını seslendirmiştim. O da benim en büyük başarılarımdan biri oldu. Onun başka bir kalemi kalbi olduğuna inanıyorum.Zümrüdüanka şarkım da çok sevildi. Benim için melodiden ziyade ses çok önemlidir. Onur'un tılsımlı kaleminden bir şey okumak bana iyi geldi. Bir sağlık süreci yaşadım biliyorsunuz. Şarkının hikâyesi da bana çok yakındı.Bazı şarkılar ilk çıktığında hemen reaksiyon almaz, tam anlaşılmaz. Tarkan şarkıları gibi. Zümrüdüanka da o şarkılardan biri. Zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır.Cinsiyetçi bir şarkı değil. Hepimizin zümrüdanka olduğu dönemler oluyor.Bir şarkının tutup tutmaması artık sürpriz. Bu hit olur ve tutar diye hiçbir şarkımı söylemedim bugüne kadar. Eski şarkılarımdan biri 300 milyon dinlenmiş mesela. En büyük hayallerimden biri Sezen Aksu'dan sıfır bir şarkı alıp okumaktı. Aldık okuduk, 2 milyonda kalmış şarkı. İnanmadım. Dinamikler o kadar değişti ki, artık şarkıların ne olduğunu nereye gideceğini kestiremiyorsun. Kendi içimizde bu hit olur dediğimiz şarkılar tutmayabiliyor.Önceden müzik kanalları vardı, klibimiz yayınlansın diye saat beklerdik. Sonra youtube gibi bir platform çıktı. Ondan sonra da önü alınamaz bir teknoloji dönemine girdik. Bende TikTok yok mesela. Bilal diyor ki nasıl yok. Ben de hiç yok öyle şeyler.Eşim aynı işi yapmıyor benimle. Eşim popstar olsaydı kıskançlıktan ölebilirdim. Konser iyi geçtiyse 'şampiyon harikaydın' gibi motive edici şeyler söylüyor, ya da biraz düşük geçtiyse moral veriyor. Bunlar çok önemli bana hep destek oluyor. Sonuçta biz 7-24 sahne kıyafeti ve kostümüyle gezen insanlar değiliz. Aşık olduğun doğru insanı bulunca evlilik bir nimet. Biz 5. senemize gireceğiz, inşallah niceleri olur. İlk sene zorlandım, sonra alıştım. Sabah 9 akşam 6 çalışan birine göre daha çok evdeyim. Asosyal bir hayatım var. Sadece konser günü dışarıdayım. Sabah 9 akşam 6 işte çalışıp eve gelince ev işi yapan kadınların kıymetini bilelim. Kadınlarımızı tebrik ediyorum ve kadın olmaktan gurur duyuyoruz. Bambaşka bir şey. O kadınların hayatlarının 10 dakikasını erkeklere verelim yangın var diye kaçarsınız.Çocuklu hayat çok güzel, zaman zaman çok yorucu ama mükemmel. Biri 3.5 diğeri 2 yaşında. Emir çok hareketli, gözünü ayırdığında hemen kayboluyor. Elif çok güzel ablalık yapıyor. Ama onun üzerine bir ablalık sorumluluğu yüklemek istemiyorum. Her ikisi de kendi hayatlarından sorumlu olsunlar istiyorum Ne kadar öğretmesem de geceleri gidip kardeşini kontrol ediyor, yemesine yardımcı oluyor.Emir bana Elif babaya düşkün. Baba kız aşkı başka. Gecenin 11'inde alakasız bir isteği olsa da babası hemen yapar. Geçen gün Elif'e çok yüz veriyorsun her istediğini yapıyorsun diyor bana.Filipinli bakıcımız olsun istedik ama İngilizcemiz çok iyi değil. Yabancı dil bilen bakıcımız geldiğinde kendimi Royal Family'de gibi hissettim. 'Madam, sir' diyor. Ben Erzurumluyum biraz tuhaf gelmişti. Emir de İngilizce konuştuğunda şaşırmıştım biraz.Çocukların sevdiği şarkılar tutar diye bir inancım var. Elif'in sevdiği şarkılar tutuyor. Müzisyen olduğumun, insanların bizi tanıdığını farkında. Bale yapmak istiyor. Kültür Bakanlığı'nın yaptığı konserlerde halkımızla bir araya gelmek beni çok mutlu ediyor.Emir 2 yaşında oldu hayat normale döndü. Yapı olarak zayıf biriyim ama mutfağın yanından geçince bile kilo alabilen biriyim. Her kiloda kendimi mutlu hissediyorum ama bu kiloya düşmek için özel bir çabam olmadı. Minyon yapım olduğu için 1 kilo bile fark ediyor bende.N'olur şarkısı 5-6 yıllık bir şarkı. Hiç okunmadı ama çok bekledi. Hatta Yıldız Tilbe ile düet yaptığımız zaman ona önerdiğim şarkılardan biri de buydu. Sonra bu şarkıyı kendime ayırmıştım ama Merve'yle düet yapmak istedim. Merve'ye denk geldi. Mutluyum. Hareketli şarkı ama sözler duygusal. Ben duygusal biriyim. Ondan duygusal şarkılar yazıyorum. Uzun ve eski yıllara dayanan aşk hikâyesine dayanan şarkılarım var. En çok dinlenen şarkılarım üniversitede öğrenci evinde yazdığım şarkılar.4 saate çektik klibi. Hayatta böyle oyunculuklar yapamam tek başıma olsaydım yapmazdım. Merve çok rahatlattı beni.Bence bir arabesk gelebilir bu ikiliden. Çünkü ikimizden çok büyük arabesk beklentisi var.31 yaşındayım. Magazinsel bir hayatım yok. Polemiklere girmek istemiyorum. Öyle bir hedefle bu yola çıkmadım. Sadece müzik yapmak, şarkı yazıp söylemek istedim. O yolda ilerliyorum.Evlilik çok sık soruluyor. Aradan çıkarsak mı gibi bir şey diyenler oluyor. Hedeflerim çok, hala konserler yapmak istiyorum. Başka sanatçılara vermek istediğim şarkılar var. Onları biraz yoluna koyduktan sonra odaklanmak istiyorum o tarafa.Eskisi kadar hırslı değilim, illa benim şarkımı bu okusun diye hırslarım yok.Tarzım biraz arabesk olduğu için, ilk başlarda zorlandım. Hatta daha geniş kitlelere ulaşmak için arabeskten biraz uzaklaşmamı istediler ama ben seviyorum bu tarzı. Düet şarkılarda ilk radyolara giren şarkım Bengü'yle 'İçimden Gelmiyor'du Ondan sonra algı değişti. Merve de radyolarda çok güçlü. Şu an ilk 10'dayız diye biliyorum.İzlense de çalınmıyor bu şarkı.Yarım şarkı çok fazla. Onları da sayarsak 50'den fazla bekleyen şarkım var. Öpesim Var diye bir şarkım var onun nakaratını yazmam bir ay sürdü. Bu ara her gün bir şarkı yazıyorum. Son iki yıldır müzik endüstrisinin dinamikleri çok değişti. Eskiden şarkının tutup tutmayacağını anlardım bu tutar diyordum artık demiyorum. Sürpriz oluyor.