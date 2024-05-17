‘Annemin yokluğunu müzikle atlatıyorum’

Uğur Yücel, Altan Erkekli, Berk Hakman gibi isimleri rol aldığı 'Dünya Malı' film serisinin ilki olan 'Eksi Bir'in özel gösterimi yapıldı. Filmin müziklerini yapan Hande Yener de galaya katıldı. Geçtiğimiz aylarda annesi Yıldız Özyener'i kaybeden Yener, acısını şu sözlerle anlattı: "Zor bir süreçten geçtim ve geçiyorum. Kabuğuma kapandım. Ben mutsuz olduğumda bunu kameralara yansıtmak istemiyorum. Dinleyicim konserlerimde çok destek oluyor, sahne iyi geliyor. Çok özlüyorum, acısı çok derin ama doğanın da kanunu bu. Biraz yardım alarak biraz da müzik yaparak atlatmaya çalışıyorum."Önümüzdeki ay Ajda Pekkan'ın stadyum konserinde sahneye çıkacak olan sanatçı, "Bu benim için çok ikonik bir durum. Sahnede ilk kez yan yana geleceğiz. Birlikte 'Düşünme Hiç' şarkısını seslendireceğiz. Çok güzel bir konser olacak" dedi.