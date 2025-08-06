Anoreksiyayı özendiren reklama yasak

İngiltere'deki Reklam Standartları Kurumu'na (ASA) göre, bir modelin saçlarının sıkı şekilde geriye toplanması ve çekimlerde kullanılan gölgeler, yüzünü "solgun ve çökük" gösterdi. Diğer görselde ise modelin düşük yakalı beyaz gömlek giymesi ve duruşu, "çıkıntılı köprücük kemiklerini" reklamın odak noktası haline getirdi. ASA, bu reklamların "sorumsuz" olduğunu belirtti ve Zara'ya, gelecekteki tüm görsellerin "sorumlu bir şekilde hazırlanması" uyarısında bulundu.Zara, söz konusu reklamları kaldırdığını ve her iki modelin de çekimler sırasında sağlık durumlarının iyi olduğunu belgeleyen doktor raporlarına sahip olduklarını açıkladı.Zara'nın uygulaması ve internet sitesinde yayınlanan görsellerde, bir kısa elbise reklamında modelin bacaklarının gölgelerle olduğundan daha ince gösterildiği belirtildi.Modelin dirseklerinin ve kollarının konumu da "vücut orantısını bozacak şekilde" yansıtıldı. Bir diğer reklamda ise modelin köprücük kemiklerinin belirgin şekilde öne çıktığı bir poz kullanıldı ve bu detayın reklamın "odak noktası" hâline geldiği vurgulandı. Zara, hakkında doğrudan herhangi bir şikâyet almadığını, görsellerin ise yalnızca "ufak ışık ve renk düzenlemeleri" dışında dijital olarak değiştirilmediğini bildirdi.