‘Aramızda bir şey yok çok iyi dostuz’

Hadise, önceki akşam depremzede çocuklar için Maslak'ta konser verdi. Konser çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hadise, "Çok güzel bir geceydi. Depremzede çocuklarımız için bir araya geldik. Bu gecenin bütün geliri onlara gitti. Çok anlamlı, muhteşem bir gece oldu. Çok güzel geçti. Seyirci harikaydı. Bundan sonra da hepimiz çocuklarımız için elimizden geldiğince yardım edeceğiz" dedi. Murda ile çok yakın iki dost olduklarını söyleyen Hadise, "Aramızda sürekli bir şey olduğu yazılıyor çiziliyor. Bunlar olacak. Ama biz çok iyi iki dostuz. Biz çok güzel bir uyum yakaladık" diye konuştu.