Arda’nın aşkı spor yöneticisi oluyor

Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler'in basketbolcu sevgilisi Duru Nayman, son dönemin popüler mesleği spor yönetimine merak sardı. Spor kariyerindeki başarılarının yanı sıra ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan Nayman, yüksek lisansa başladı.

SPOR BÜYÜK TUTKUM

ÜNLÜ futbol kulübü Barcelona'ya ait olan Barça Innovation Hub Spor Yönetimi ve Hukuk Becerileri Yüksek Lisansı programıyla işbirliği yapan üniversitede eğitimine devam eden Duru, "Spor her zaman tutkumdu. Bu çift programı seçmek hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri" dedi.