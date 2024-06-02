Arkadaşlığımız aşka dönüştü

Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine giren Burak Sergen ve Gizem Şağban, gazeteciler ile de nikah öncesi sohbet etti. Burak Sergen, "Çok güzel bir 3 sene geçirdik biz Gizem ile birlikte. Sonrasında da bunu taçlandırmaya karar verdik ve arkadaşlığımız aşka döndü. İş anlamında hep birlikteydik. Çok mutlu bir yola çıktık" dedi. Muhabirlerin, "Gizem Hanım işlere devam edecek mi?" sorusuna ise Gizem Şağban, "Ev hanımı olmayı düşünmüyorum. Çalışmaya devam edeceğim" diyerek güldü. Çiftin nikah şehitleri ise Fatih Aksoy, Cenk Soner, Tamer Yakup Yelkovan ve Asuman Dabak oldu.