‘Arto kadınlığımı ve anneliğimi aşağıladı’

Ünlü manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabında bir video çekerek mini etekle nasıl frikik vermeden oturulup kalkılmasına yönelik takipçilerine bilgi vermişti. Bu videoyu gören Arto, Şıkel için "İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin" demişti. Sosyal medya hesabı üzerinden frikik görüntüsünü paylaşan Arto, kısa süre sonra bu paylaşımı silmişti.Çağla Şıkel, hakkında yapılan bu yorumlar sonrası sessizliğini adliyede bozdu. Ünlü manken İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, Arto'nun, kendisini maddi ve manevi anlamda etkilediğini belirtti. Mahkemeye sunulan şikayet dilekçesinde şarkıcının, hayasızca yorumlarda bulunarak Şıkel'in kadınlığını ve anneliğini aşağılayan sözler sarf ettiği ifade edilerek suç işlediği anlatıldı.İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi Arto'nun, Şıkel'e yönelik söylemiş olduğu sözler sonrası 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti. Kararın ardından Şıkel, bu kez Arto'ya ait 3 araç, banka hesapları, gayrimenkullere haciz koydurdu. Tüm mal varlığına el konulan Arto'nun tazminatı ödediği öğrenildi.