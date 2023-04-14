Aşıklara ‘Bi 5 dakika’ yetmez!

'TEK Taş' şarkısıyla ilgi gören solist Talha, müzik dünyasının en başarılı isimleriyle bir araya geldi. Sözü ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan 'Bi 5 Dakika' adlı şarkıyı, Nahide Babashlı ile birlikte söyledi. İkiliye Behzat Gerçeker şefliğindeki ENBE Orkestrası eşlik etti. Aşkın bir yandan tutsaklık, bir yandan da kavuşamama halinin anlatıldığı şarkıya yönetmen Polat Sezen iki ayrı mekanda klip çekti. Behzat Gerçeker, Talha ve Babashlı'ya eşlik ettiği sahnelerde oyunculuk yeteneğiyle dikkat çekti.