OSCAR ödüllü oyuncu Michelle Yeoh, 19 yıldır nişanlı olduğu Jean Todt ile 2023 yılında evlendi. 2004 yılında bu yana birlikte olan ünlü çiftten Michelle Yeoh, People dergisine verdiği röportajda mutlu ilişkisiyle ilgili konuştu. Eşinin romantik biri olduğunu vurgulayan Yeoh, "Beraber olduğumuz günleri tek tek sayıyor. Hatta isterseniz saatini ve dakikasını bile söyleyebilir" dedi. 63 yaşındaki ünlü oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Sadece yıl dönümleri ya da doğum günlerinde değil, birlikte geçirilen her gün kutlanmalı. Aşk, günlük bir çabadır."