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Giriş Tarihi: 28.6.2023

Aşkı cesurca yaşayalım

Aşkı cesurca yaşayalım
Şarkıcı ve besteci Gülden Budak, 'Sadece' adlı şarkısının ardından sevenleriyle yepyeni eseri 'Mamacita' ile buluştu. Eğlenceli yaz şarkısının söz ve müziği Gülden Budak'a ait. Düzenlemesi Nurettin Çolak imzası taşıyan, şarkının miks-masteringini de Emre Kıral üstlendi. Fatih Kocatürk'ün hazırladığı animasyon klip, tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Budak, yeni şarkısını şöyle anlattı: "Mamacita'yı geçen yaz yazmıştım. Popüler ritimleri, aşkı korkusuzca yaşamaya çağıran cesur bir ifadesi var. Güçlü, kıpır kıpır bir şarkı oldu. İnsanlar şarkıyı duyduğu anda dans etmek istiyor ve birkaç kez dinledikten sonra dinlemenin daha da keyifli hale geldiğini ifade ediyorlar."
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Aşkı cesurca yaşayalım
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