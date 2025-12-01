Haberler Günaydın Haberleri Aşkın Nur Yengi ile unutulmaz gece
Giriş Tarihi: 1.12.2025

Türk pop müziğinin güçlü sesi Aşkın Nur Yengi, önceki akşam Şişli'de bir mekanda sahneye çıktı. Repertuvarında klasikleşmiş hitlerine yer veren Yengi, kendisini dinlemeye gelen konuklardan büyük alkış aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde temposunu hiç düşürmeyen sanatçı, neşeli tavırları ve seyirciyle kurduğu diyaloglarla da beğeni topladı. Yengi, hem performansı hem de şıklığıyla gecenin yıldızı oldu. Müziğe başladığı ilk günden beri geniş hayran kitlesine sahip olan sanatçıyı sevenleri alkış yağmuruna tuttu.
