Aşkın Nur Yengi ile unutulmaz gece

Türk pop müziğinin güçlüsesi Aşkın Nur Yengi,önceki akşam Şişli'debir mekanda sahneyeçıktı.Repertuvarında klasikleşmişhitlerine yerveren Yengi, kendisinidinlemeye gelen konuklardanbüyük alkış aldı.Gecenin ilerleyen saatlerindetemposunu hiçdüşürmeyen sanatçı,neşeli tavırları ve seyirciylekurduğu diyaloglarlada beğeni topladı.Yengi,hem performansı hem deşıklığıyla gecenin yıldızıoldu. Müziğe başladığıilk günden beri geniş hayrankitlesine sahip olansanatçıyı sevenleri alkışyağmuruna tuttu.