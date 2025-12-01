Aşkın Nur Yengi ile unutulmaz gece

Türk pop müziğinin güçlü
sesi Aşkın Nur Yengi,
önceki akşam Şişli'de
bir mekanda sahneye
çıktı.
Repertuvarında klasikleşmiş
hitlerine yer
veren Yengi, kendisini
dinlemeye gelen konuklardan
büyük alkış aldı.
Gecenin ilerleyen saatlerinde
temposunu hiç
düşürmeyen sanatçı,
neşeli tavırları ve seyirciyle
kurduğu diyaloglarla
da beğeni topladı.
Yengi,
hem performansı hem de
şıklığıyla gecenin yıldızı
oldu. Müziğe başladığı
ilk günden beri geniş hayran
kitlesine sahip olan
sanatçıyı sevenleri alkış
yağmuruna tuttu.