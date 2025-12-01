‘Aşkın Yalanmış’ derken artık gülümsüyorum’

Şarkıcı Göksel, Ankara'da konser verdi. Sanatçı; 'Karar Verdim', 'Yalnız Kuş', 'Gittiğinde', 'Uzaktan', 'Acıyor' gibi klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra proje albümlerindeki eserleri de söyledi. 'Aşkın Yalanmış' şarkısını söyledikten sonra dinleyicileriyle sohbet eden Göksel, "Artık bu şarkıyı gülümseyerek söylediğimi fark ediyorum. İnsan dolu dolu yaşadığı bazı duyguları, hiç geçmez sandığı acıları yıllar sonra gülümseyerek hatırlıyor" dedi. Gecenin en duygusal anlarından biri, Sen Orda Yoksun şarkısından sonra yaşandı. Sanatçı seyircilere "Bu şarkımın yıllar içinde katlanarak büyüdüğünü görmek bana çok iyi geliyor. Nice 100 milyonlara diyelim" diyerek teşekkür etti.