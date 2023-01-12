Ateş Kuşları dizisi ilk bölümüyle bu akşam atv’de

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla beklediği Ateş Kuşları dizisinin ilk bölümü, bu akşam atv'de ekrana geliyor. İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik ve Nizam Namidar gibi isimlerin rol aldığı dizi; sokak çetelerinin elinden kaçan 5 çocuğun çöpte buldukları bebekle bir gecede değişen hayatlarını anlatıyor.2000 yılına girerken çocukları dilendiren bir adamın elindeki 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit, Kara… Dünyanın tüm kalleşliğine meydan okurcasına kardeş olmayı başarırlar. Tutunacak kökleri olmadığı için birbirlerine tutunup kendilerine köksüzler derler. Köksüzlerin kaderi bir gece çöpte bebek bulmaları ile değişir. Mercan çocuk yaşta anne olur köksüzlere. Ali de baba… Kendilerine bakamayan köksüzler bu bebeği çöpten buldukları ile de olsa büyütmeye karar verirler. Ama bu kolay olmayacaktır. Çünkü aynı gece büyük bir günaha gebedir. Köksüzlerin ömür boyu sırtlarında taşıyacakları bu sır en çok da Ali'nin canını yakacaktır. Hem onları dilendiren Çatal hem de o gecenin sırrı peşlerini bırakmayacaktır. Birbirlerine tutunarak hayatta kalan bu sokak çocukları için 23 senelik sır perdesi Gülayşe'nin aşık olması ve Barbaros Komiser'in hayatlarına girmesi ile tekrar açılacaktır… atv 20.00Eyüboğlu konağının kayıp bebeği, Ateş Kuşları'nın en küçük üyesi… Bir gece bir kadın tarafından sokağa atılan Gülayşe'yi "köksüzler" çöpte bulup büyütür. Anasını Mercan babasını Ali bilir. Zıpkın, Kara ve Sabit de abileri olur.Gözü kara bir polis… Kursağından geçmiş her lokmanın sahibi, yanında büyüdüğü Nizam Eyüboğlu'na ne yapıp edip kızı Lara'yı getirecektir. Ömrünü buna adar.Ateş kuşlarının küçük annesi… Büyük sevdası Ali'yi kalbine gömer. Köksüzlere anne olur. En büyük korkusu Çatal'ın onları bulması ve Gülayşe'yi kaybetme ihtimali… Ömrünü adadığı bu ailenin bir gün dağılması…Köksüzlerin reisi, Ateş Kuşlarının koruyucusu. Gülayşe'nin hayatını değiştiren gecenin sırrını omuzlarında taşır. Duyduğu vicdan azabı ve Mercan'a hissettiği imkânsız aşkla yüreği yangın yerine dönmüş bir adam...Babası otistik olduğu için sokağa bırakınca saatlerce sallanarak beklemiş Sabit. Ondan zaten onu bulup koruyan Ali'ye olan düşkünlüğü…Zıpkın yetimhaneden kaçarken abla gibi bildiği Mercan'nın elini öyle bir tutmuş ki bir daha asla bırakmamış.