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Giriş Tarihi: 6.4.2023 11:09

Ateş Kuşları’nda hesaplaşma vakti! Sır perdesi aralanıyor!

atv ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları, Cuma günü saat 20.00’de ekrana gelecek 11. bölümüyle yine soluksuz izlenecek. Ateş Kuşları’nda; Komiser Barbaros, yıllar önce verdiği sözü tutmak için ilk adımı atarak Ateş Kuşları’nı tutuklayıp hesap soracak.

Ateş Kuşları’nda hesaplaşma vakti! Sır perdesi aralanıyor!

Ateş Kuşları için yolun sonu mu? Nizam Eyüboğlu'nun canlı yayına çıkmasından sonra Ateş Kuşları'nın sırları bir bir ortaya saçılır. Barbaros, Ateş Kuşları'nın Bahar Eyüboğlu cinayetinden de Lara'dan da haberdar olduğunu öğrenir.

HESAPLAŞMA VAKTİ!

Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için harekete geçen Barbaros ilk hamlesini yapar. Ateş Kuşları'nı tutuklar. Şimdi Ateş Kuşları, komiser olan Barbaros Tunalı'nın karşısındadır! Tüm günahlarla hesaplaşma vakti!

KÖKSÜZLER'İN SINAVI

Geçmişte ise Köksüzler'i büyük bir sınav beklemektedir. Ailesine kavuşan Sabit'i Köksüzler nasıl bırakıp gidecek?

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Ateş Kuşları’nda hesaplaşma vakti! Sır perdesi aralanıyor!
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