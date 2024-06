Atv dizileri dünyayı dolaşıyor

Dünyanın her yerinde ilgiyle takip edilen ATV dizileri, her coğrafyada ilgi görüyor. ATV Distribution, dört başarılı diziyi Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Latin Amerika'ya lisansladı.Canela Media ile imzalanan anlaşma neticesinde, ATV'ye ait dört dizi çok yakında Canela. TV platformundan izlenecek. Safir, ABD'de yayınlanırken, The Father (Ben Bu Cihana Sığmazam), Stolen Life (Kara Ekmek) ve Foster Mother (Ağlama Anne) dizileri Amerika Birleşik Devletleri ile İspanyolca konuşulan Latin Amerika ülkelerinde gösterime girecek.