Haberler Günaydın Haberleri Atv ekranında kadına şiddete HAYIR
atv’nin sevilen ekran yüzleri Müge Anlı ve Esra Erol, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde canlı yayından güçlü çağrılar yaptı. Anlı, şiddetin sadece fiziksel değil her türünün yaralayıcı olduğuna dikkat çekerken; Erol, “Görmezden gelinen şiddet büyür” dedi

25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, atv'nin başarılı sunucuları Müge Anlı ve Esra Erol, canlı yayınlarında verdikleri mesajlarla farkındalığa destek oldu. "Kadına yönelik şiddetle mücadelede biz de varız" diyen Müge Anlı, kadına şiddetin yalnızca fiziksel değil; psikolojik, ekonomik ve sosyolojik pek çok biçimde yaşandığını vurguladı. Kadına yönelik şiddetin çok çeşidi olduğunu dile getiren Anlı, "Bazen bir söz, bazen ekonomik baskı... Ne yazık ki en ağır sonuçlarını hep birlikte görüyoruz" yorumunu yaptı.

Anlı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından başlatılan 'İşareti Fark Et' kampanyasına dikkat çekip hazırlanan farkındalık videosunun toplum için önemli olduğunu belirtti: "Bakanlığımız tarafından 'İşareti Fark Et' sloganıyla son derece anlamlı bir kampanya başlatıldı. Hep birlikte bu farkındalığı artırmalıyız." Televizyon dünyasının en önemli isimlerinden atv programcısı Esra Erol ise, "Ben ve ekibim her zaman yanınızdayız. Yalnız değilsiniz! Şiddetin fiziksel, sosyolojik, ekonomik hiçbir türü kabul edilemez. Görmezden gelindikçe şiddet büyür" diye konuştu.

