Atv’nin yeni dizisi Üvey Anne’yle ilk randevu

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Üvey Anne ilk bölümüyle bu akşam ekranda! Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay ve Hakan Eratik gibi oyuncuların rol aldığı dizi,Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer'in hasta olan eşi Efsun'u kaybetmesi sonucu gelişen olayları anlatıyor.Pek çok başarılı iş insanı gibi zeki, güçlü, karizmatik biridir Faruk. Onurundan, gururundan ve ahlakından taviz vermez. Çocukları ve kadını vazgeçilmezidir. Hayat Faruk'u "asla" dediği yerden sınayacak, bedellerini ise çocuklarıyla birlikte ödeyecektir!ZEKİçekici, bir o kadar da haset olan Serap, patronu Faruk Gencer'i nikah masasına oturtmak için onun çocuklarını kullanmaktan hatta çocuklarda derin yaralar açmaktan çekinmeyecek kadar hedefine kilitlenmiştir.MUHTEŞEM bir anne, enerjik, duygusal, sanatçı naifliğinde ancak bununla birlikte analitik yanı güçlü bir kadındır İpek. Eski eşinin ihanetinin ardından Faruk'a karşı değişen hisleriyle mantığı arasında kalacaktır.Genç yaşta evlendiği Faruk'la evliliğinden olan üç çocuğuyla mutlu bir yaşam sürerken hayatın getirdiği kötü bir sürprizle Efsun, tüm hayallerinden vazgeçmek zorunda kalacaktır!FARUK ve Efsun'un yaşından olgun davranışlar sergileyen, anaç ve zeki kızlarıdır Nisan. Duygu dünyasını çok iyi kontrol eder, Serap yüzünden babası ve kardeşleriyle sorun yaşayacaktır.