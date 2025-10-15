Haberler Günaydın Haberleri Avrupa Bir Gece Masalı’nı izliyor
Giriş Tarihi: 15.10.2025

Avrupa Bir Gece Masalı’nı izliyor

Avrupa Bir Gece Masalı’nı izliyor

ATV'nin uluslararası alanda ses getiren dizisi Bir Gece Masalı (The Nightfall), Avrupa'daki başarısını İtalya'ya taşıyor. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı dizi, İtalya'da da kalpleri fethetmeye hazırlanıyor.

ATV Distribution, etkileyici hikayesi ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle öne çıkan ve yurt dışında The Nightfall olarak tanıtılan dizi için İtalya'nın önde gelen yayın grubu Mediaset ile lisans anlaşmasına imza attı. Bu yeni anlaşma, dizinin global yolculuğundaki bir diğer önemli kilometre taşı oldu.

İspanya, Romanya, Bosna, Macaristan, Şili ve Panama'nın ardından şimdi de İtalyan izleyiciler Bir Gece Masalı'nın büyüleyici atmosferiyle buluşacak. Dizi, duygusal derinliğiyle izleyiciyi içine çeken yapısını bir kez daha gözler önüne serecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa Bir Gece Masalı’nı izliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz