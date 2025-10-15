Avrupa Bir Gece Masalı’nı izliyor

ATV Distribution, etkileyici hikayesi ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle öne çıkan ve yurt dışında The Nightfall olarak tanıtılan dizi için İtalya'nın önde gelen yayın grubu Mediaset ile lisans anlaşmasına imza attı. Bu yeni anlaşma, dizinin global yolculuğundaki bir diğer önemli kilometre taşı oldu.