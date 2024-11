‘Aydemir gibi dost yok’

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Güzel bir yemek yediğini söyleyen Tatlıses, "Süperim, süper olacağım" diye belirtti. Urfa ziyareti ile ilgili olarak her şeyin güzel geçtiğini söyledi. Günel Zeynelova'nın, Tatlıses'in kendisine çok destek verdiğini açıklamasının ardından ise, "O benim evladım, kızım gibi" dedi. Kızı Dilan Çıtak ile ilgili polemiklerin ardından "Her şeyi ifşa edeceğim" diyen Tatlıses, "O açıklama çok kısa zamanda gelecek" ifadelerini kullandı.Aydemir Akbaş'ın vefatı üzerine büyük sarsıntı geçiren Tatlıses, her gün Akbaş'ı telefon ile aramaya devam ettiği söylentiler üzerine "Aydemir gibi bir dost yok, olmadı. Bazı dostlarım var, benim ismimle geçiniyor; mesela kirve diye bir adam, o benim artık bu saatten sonra dostum değil. Onunla kimse de görüşmesin, kimse kapıya almasın, kapıdan kovsunlar" diyerek tepki gösterdi. Nedeni sorulduğunda ise "İnsan 45 senelik dostundan darbe yerse ne olur? 45 yıl biriyle birliktesin, sigarayı bıraktırıyorsun, dost diyorsun, sonra senin sırtından vuruyor" dedi.