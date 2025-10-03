’Aynadaki Yabancı’ karanlıktan doğan bir ışığın hikayesi!

Türkiye'nin en köklü ailelerinden Karaaslanların gelini olan Azra, hayatı bir gecede altüst olduktan sonra kızını da alarak geri dönüşü olmayan bir yola çıkar ancak yakalanınca kızını geride bırakmak zorunda kalır.
Evladına yeniden kavuşabilmesi için tek bir çaresi vardır: Yüzünü değiştirip bambaşka biri olarak o malikaneye geri dönecek, kocası Emirhan ve ailesinin tüm sırlarını ifşa edecektir.
Bu amansız mücadelede Azra'nın yolu başarılı estetik cerrahı Barış'la kesişir.
Ancak kader, planladığından daha çetin bir oyun kurar.
Ameliyat sonrası hafızasını kaybeden Azra büyük bir bilinmezliğe uyanır.
Barış'la beraber geçmişinin izlerini ararken aldığı gizemli bir telefon, onu yeniden Karaaslan malikanesine götürecek; bir zamanlar hanımı olduğu eve şimdi aynadaki bir yabancı olarak dönecektir.
Aynadaki Yabancı, ilk bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!
