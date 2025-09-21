Haberler Günaydın Haberleri Aynadaki Yabancı’dan ikinci tanıtım
Giriş Tarihi: 22.9.2025

atv’de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan ‘Aynadaki Yabancı’ dizisinin ikinci tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu’nun yeraldığı dizinin tanıtımında Azra, Doktor Barış’ın ellerinde bambaşka yüze kavuşur

Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı, hikayesi, prodüksiyonu ve heyecan uyandıran sahneleriyle dikkat çeken atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ikinci tanıtımı yayınlandı.

Tanıtımda Azra, aylardır içinde taşıdığı özlemin ağırlığıyla, kızı Leyla'ya kavuşacağı günün hayalini kurmaktadır. Bu uğurda her şeyi göze alan Azra, evden kaçtığı sırada karşısına çıkan Doktor Barış'ı ikna etmeyi başarır.

Barış'ın ellerinde başka bir yüze kavuşur; öyle ki artık onu sadece kendisi ve Barış tanıyabilecektir. Dışarıdan bakıldığında kusursuz olan bu değişim, Azra'ya yeni bir kimlik verir. Fakat kader, onun karşısına beklenmedik bir anda Emirhan'ı çıkarır. Bir restoranda yolları kesiştiğinde Azra, yüzünü gizlemeyi başarsa da içinde taşıdığı geçmişi saklayabilecek mi? Azra'nın, eskiyle yüzleşmekten kaçışı o kadar da kolay olmayacaktır.

