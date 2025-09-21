Aynadaki Yabancı’dan ikinci tanıtım

Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı, hikayesi, prodüksiyonu ve heyecan uyandıran sahneleriyle dikkat çeken atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ikinci tanıtımı yayınlandı.

Tanıtımda Azra, aylardır içinde taşıdığı özlemin ağırlığıyla, kızı Leyla'ya kavuşacağı günün hayalini kurmaktadır. Bu uğurda her şeyi göze alan Azra, evden kaçtığı sırada karşısına çıkan Doktor Barış'ı ikna etmeyi başarır.

Barış'ın ellerinde başka bir yüze kavuşur; öyle ki artık onu sadece kendisi ve Barış tanıyabilecektir. Dışarıdan bakıldığında kusursuz olan bu değişim, Azra'ya yeni bir kimlik verir. Fakat kader, onun karşısına beklenmedik bir anda Emirhan'ı çıkarır. Bir restoranda yolları kesiştiğinde Azra, yüzünü gizlemeyi başarsa da içinde taşıdığı geçmişi saklayabilecek mi? Azra'nın, eskiyle yüzleşmekten kaçışı o kadar da kolay olmayacaktır.