Azra’nın gizemli macerası seyirciyi ekrana kilitledi

Aynadaki Yabancı önceki akşam yayınlandığı ilk bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Bodrumdaki gizemli olayla yüzleşen Azra'nın Emirhan'dan kaçışıyla başlayan bu gizemli yolculuk, izleyicilere gerilim ve merak dolu anlar yaşattı. Kayahan'ın unutulmaz parçası 'Seninle Her Şeye Varım Ben'in anne-kız ilişkisindeki kilit noktası ise herkesin kalbine dokundu.

HAFIZASINI KAYBETTİ

İlk bölümde tanık olduğu olayları telefonuna kaydeden Azra, hayatının bir daha asla eskisi gibi olmayacağını hissederek kaçtı. Ancak bu kaçış, kızı Leyla'nın hayatını da altüst etti. Peşine düşen eşi Emirhan'la yaşanan kovalamaca, izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Ormanda arabasıyla Azra'ya çarpan doktor Barış, onu hastaneye götürdü. Kendine geldiğinde geçmişini gizlemek için yeni bir kimliğe bürünen Azra, Defne adıyla hayatına yeniden başladı. Geçmişinden kaçarken kimliğini silmeye karar veren Azra, Barış'tan yüzünü değiştirmesini istedi. Ancak ameliyatta yaşanan aksilikler hafızasını kaybetmesine neden oldu. Uyandığında aynada yabancı bir yüzle karşılaşan Azra'nın "Kimsin sen?" sözü bölüme damga vurdu.

2. BÖLÜMÜN İLK TANITIMI MERAK UYANDIRDI

DİZİNİN yeni tanıtımı, bölümün hemen ardından yayınlandı. Tanıtımda, Defne (Azra) işe ihtiyacı olduğunu söyleyerek Emirhan'ın karşısına çıkar. Emirhan, ilerleyen günlerde Defne'nin tavırlarında Azra'ya benzer hareketler fark eder ancak ne olduğunu çözemez. Öte yandan Hanzade, Defne'yi gördüğü anda bir şeylerden şüphelenir ve onu daha önce tanıdığını düşünür. Malikanede her geçen gün daha fazla dikkat çeken Defne, Leyla'yla kurduğu bağ karşısında duygularını anlamlandıramaz. Defne'nin hafızası kapalı olsa da, geçmişine dair ipuçları bulmaya başlaması izleyicide merak uyandırdı.