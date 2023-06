Draması yüksek bize çok samimi gelen bir iş. Zaman zaman çok ağladığımız kilitlenip kaldığımız bir iş oluyor. Büyük bir sorumluluk, tüm ekibin enerjisi ve ekip birliği işle doğru orantılı. Hakan Eren başta olmak üzere tüm ekibe bize güvendikleri için çok teşekkür ediyoruz. Yarın akşam itibariyle atv ekranlarındayız.Bodrum Yalıkavak'ta başladı çekimleri İstanbul'a taşındı hikaye. Hikayede çok güzel yerler var. Sloganını yakaladığım anda müzikal bir dokunuş yaptım.Ezgi benim büyük kızımı oynuyor. Acılı bir sahne çekiyorduk, onun ağlamaması lazım ama kendimizi o kadar zor tutuyorduk ki. Baba kızın sarılmasını titreye titreye çektik.Oyunculuğa devam ediyorsun şarkıcılığı unuttu diyorlar. Yeni şarkılar hep var. En son Zara ile bir düet yaptık. Güzel şarkılar biriktirdim. Stüdyoya da girdim ama acısıyla tatlısıyla birçok şey yaşandı. Her şarkının bir zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz beklemeye karar verdim. Ben şarkıları hemen yapayım bitsin unutulsun diye yapmıyorum. İleride best of albüme girebilecek nitelikte olsun istiyorum. Dolayısıyla müzik hep devam, müzik aşığı biriyim. Bir şarkının bir sözünü 1.5 yıl beklediğim oldu.Müzik hayatım. Oyunculuk da yapmaya çalıştığım mesleklerden biri. Tiyatral geçmişim, akademik geçmişim yok. Rahmetli Cüneyt abi, "Ben bu karakterin yerinde olsam ne yapardım?' sorusunun cevabını bulduğunda samimiyete erişirsin" derdi. Elimden geldiğince iyi bir görev adamı olmaya çalışıyorum.Oyunculuğa ilk başladığımda çok zorlandım. Hâlâ öğreniyorum. Doktorlar'da bir sahne vardı, 39 tekrarda çektik mesela.Senaryoyu biz de merak ediyoruz. İzleyicilerimize çok güzel bir drama hazırladık.Geçenlerde büyük kızım Ceylin'in mezuniyeti vardı. Yıllar önce ayağımda sallayıp 'Melek' şarkısı yazdığım kız çocuğu mezuniyet çağına geldi. Kelimelerin kilitlendiği anlardan biriydi benim için. Canımdan öte bir şey. Ona yaptığım şarkı en çok dinlenen şarkılarımdan biri.Müziğe çöpten bulduğum mandolinle başladım 8 yaşında. Bu hikayeden yola çıkarak 'Mandolin' diye bir film senaryosu yazdım. Ersay Üner ve Berksan'la yıllarca ev arkadaşıydık. Aldığım ilk gitar Ersay'da şu an. Çok güzel şarkılar çıktı.Kutsi'yle üçüncü dizimiz. Yeniden diziye başlıyor dediğimde borsada kağıt değerim artıyor.Mete Sönmez diye bir karakteri oynuyorum. Öbür dünyayı pek düşünmeyen bu dünyanın dertleriyle uğraşan bir adam. Ateşi sönmeyen bir karakter. Başarılı olmak gibi bir kaygısı var ve her yolu mübah görüyor. Kaybetmeye tahammülü olmayan bir ağır ceza avukatı.Seyirci çok çarpıcı bulacak. Hayatın kendisi gibi bir hikaye. Bu kadar da olmaz deriz ya hayatta, aynısını göreceğiz bu dizide.Kutsi dalağı düşük, sette çok eğleniyoruz. Onunla çalışmak çok keyifli. Şarkılarını söylüyoruz hep beraber.Arnavut yazarın 'Seyirci' adlı bir oyunu var. Onu hazırlıyoruz sezona. Sedat Bilenler'le birlikte oynayacağız.13 senelik babayım. Zamanla öğrenilen bir şey. Hâlâ öğreniyorum. İlk başta bir şey hissetmiyorsun, şapşallık yaşıyorsun zamanla o duygu aşka dönüşüyor.Kızım büyüdükten sonra kadınlara bakışım çok değişti. Kız çocuğu babası olduğum için çok şanslıyım.Senaryoyu ilk okuduğumda "Kutsi varsa kesin tutar" dedim. Halk seviyor. Set aralarında söylediği şarkılara eşlik ediyoruz.30 yaşındayım ama 17 yaşında birini oynuyorum.Benim ergenliğim çok asiydi. Oynadığım karakter Nisan'ın ergenliği bunu kırıyor. Hiç olmadığım yaşamadığım bir 17 yaş yaşatıyor bana.Olgunluğu, anaçlığı, kardeşlerine, ailesine sahip çıkması beni çok heyecanlandırdı. Onun dramı sebebiyle kilo verdim.Dramı ve dramı izlemeyi çok seviyorum. Çok güçlü bir drama çekiyoruz. İzleyiciyi ağlatacağız biraz.