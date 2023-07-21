‘Babam karşı çıkmıştı ama şimdi çok mutlu’

Irmak Arıcı, yeni şarkısı 'Eften Püften' ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Sözü ve müziği Irmak Arıcı ile Ömer Uçar imzalı şarkının düzenlemesini Arem Özgüç, Arman Aydın, Mehmet Erden yaptı. 'Eften Püften'in klibi ise Murat Küçük yönetmenliğinde çekildi. Genç şarkıcı, yeni şarkısıyla da dijital platformlarda yeni rekorlar kırmaya hazırlandığını belirtti. Yaptığı işi ve şarkı söylemeyi çok sevdiğini ifade eden Arıcı, "Şarkı söylerken, fısıldayarak gönülleri titretebilirsin" dedi. Müzik yeteneği aileden gelen Arıcı'nın babası bağlama çalıyor, ablası ise müzik öğretmeni. Ünlü şarkıcı, "Annemle babam Türk Sanat Müziği korosundaydı. 6 yıl onlarla ben de gittim. Şarkı yazma aşkım ise ortaokulda başladı. Babam müzik yapmak istediğimi öğrenince 'Bu kapıdan çıktığında bir daha gelemezsin' demişti ama artık çok mutlu" diye konuştu.