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Giriş Tarihi: 6.7.2023

Bakıcının imzasını taklit etti cezayı yedi

Duman’ın bas gitaristi Ari Borakas’ın mali müşaviri Adnan Ç., ünlü müzisyenin yanında çalışan bakıcı adına sahte imzayla iş sözleşmesi düzenleyerek resmi makamlara başvuru yaptı. Bakıcı, “Sahtecilik yüzünden çalışma iznim iptal edildi’ diyerek adli makamlara başvuru yaptı. Suçunu kabul eden müşavire 10 ay hapis cezası verildi

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Bakıcının imzasını taklit etti cezayı yedi
'Aman Aman', 'Sor Bana Pişmanmıyım', 'Gözleri Kanlı' gibi sevilen Duman şarkılarının yazarı, grubun da bas gitaristi Ari Barokas'ın mali müşaviri sahtecilikten hapis cezasına çarptırıldı. Borakas'ın çocuğunun bakıcısı olarak görev yapan yabancı uyruklu Latife O., 15 yıldır Türkiye'de yasal izinle çalışıyordu. Danışmanlık ofisi aracılığıyla izin süresini yenileyen genç kadın, 2018'de Borakas'ın annesine de bakıcılık yapmaya başladı. İddiaya göre, Duman grubunun mali müşavirliğini yapan Adnan Ç., genç kadının çalışma izni olmasına rağmen yeniden iş sözleşmesi düzenleyerek, çalışma izni için resmi makamlara başvuru yaptı. Latife O. kimlik fotokopisiyle birlikte çalışma izin formunun ıslak imzalı şekilde gönderilmesiyle adli makamlar özel belgede sahtecilik yapıldığı iddiasıyla genç kadının çalışma iznini reddetti ve geçici kimlik belgesini iptal etti. Latife O., kendisinden izinsiz şekilde çalışma izni için adli makamlara başvuru yapan Adnan Ç.'den şikayetçi oldu. İfadesi alınan Adnan Ç., Latife adına imza attığını kabul ederek, çalışma izni için başvuru yapmak üzere genç kadın adına böyle bir işlem yaptığını ve asıl amacının işleri hızlandırmak olduğunu söyledi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada, Adnan Ç.'ye, 'Özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıl hapis cezası verildi. İyi hal indirimi yapılan mali müşavirin hapsi 10 aya indirildi. Ceza, 5 yıl boyunca denetim altında tutulacak.
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Bakıcının imzasını taklit etti cezayı yedi
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