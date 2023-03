‘Bazen evli değilmişim gibi geliyor’

Oyuncu Sevcan Yaşar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz kasım ayında İrsel Civit ile nikah masasına oturan Yaşar, evliliği hakkında konuştu. Yaşar, "Şu an evlilik güzel gidiyor. Ama bazen evli olduğumu unutuyorum, değilmişim gibi geliyor" dedi. Oyuncu, "Anne ve babalardan bebek baskısı geliyor mu, torun istiyorlar mı?" sorusuna "Şu an için öyle bir düşüncemiz yok. Ailelerden de gelen bir söylem yok. Şu an ablam hamile, bizimkiler onunla meşguller. Bana sıra gelmez daha" diyerek güldü. Yaşar, yeni projeleriyle ilgili de "Senaryo yazıyorum. Keyifli ve güzel gidiyor. Olumlu tepkiler alıyorum. Biraz kariyerime odaklanmak istiyorum" dedi.