Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir tehdit altında!

19.Bölüm:
Cezayir ve Firuze, Tatavlalı aracılığıyla pakttan hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Bu tehditle birlikte Firuze, Cezayir'e farklı bir çözüm önerisinde bulunur.
Ben Bu Cihana Sığmazam 19. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! ''Türk benim soy adım değil, karakterim'' | Video
Leyla, Cezayir'in tablosunu alarak yaptığı jeste karşılık Cezayir'e özel bir yemek hazırlar. Cezayir bu yemekte Bekir'in ortadan yok oluşuyla ilgili gerçekleri söylemeye hazırlanırken son anda beklenmedik bir mesaj bu konuşmanın seyrini değiştirir.