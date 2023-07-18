Gizem Özdilli, iş görüşmesi için Alaçatı'ya geldi. İstanbul'un kalabalığından ve trafiğinden sıkıldığı için ocak ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşındığını söyleyen Özdilli, muhabirlerin"Emekliye ayrılmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Sağlıklı olduğum sürece mesleğime devam edeceğim. Beslenmeme dikkat ediyorum, fiziğime de iyi bakıyorum.Emekli olmaya hiç niyetim yok. İşimi seviyorum" yanıtını verdi. Özdilli, "Vücuduma hiçbir kimyasal enjekte edilmeden 25 günde üç seansla popomu kaldırdım" dedi, ardından da espriyi patlattı: "Ben de Türkiye'nin Shakira'sıyım!"