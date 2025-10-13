Ajda Pekkan, önceki akşam Harbiye'de sevenleriyle buluştu. Pekkan sahneye bir paravanın altından çıktı. Yoğun yağmura rağmen kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine seslenen sanatçı, "Dünyanın neresinden kim gelirse gelsin, battaniyeleri üzerime çeker dizi seyrederdim, hepiniz delisiniz. Kesin bugün iptal olur dedim ama Londra'dan bile gelen can dostlarım var" dedi. Konserin ilerleyen dakikalarında hayranlarıyla şakalaşan sanatçı, "Ben evde kaldım siz evlendiniz" deyince, bir müzik sever, "Ajda evlen benimle" diye haykırdı. Usta sanatçı, "Bu akşam havanın sürprizli atmosferine rağmen burada olmanızın sevincini yaşıyorum, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ben sizsiz yaşayamam" diye karşılık verdi.