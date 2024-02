Berlinale’ye Filistin damgası

Berlin Film Festivali'ne (Berlinale) ödül töreninde yaşananlar damga vurdu. İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı şiddeti konu alan 'Başka Ülke Yok' (No Other Land) adlı film, 'En iyi belgesel' ödülünü kazandı. Ödül töreni öncesi jüri üyeleri ile çok sayıda sanatçının 'Ateşkes şimdi' yazısı taşıması, ardından yapılan konuşmalar büyük yankı uyandırdı.Ödül alan belgesel filminin yardımcı yönetmeni Basel Adra, Almanya'ya İsrail ve Gazze'ye yönelik politikasını değiştirme çağrısında bulundu. Adra, "Ödülü kutluyorum ama benim için kutlama yapmak çok zor. Gazze'de on binlerce insan İsrail tarafından katlediliyor. Almanya'dan tek bir şey istiyorum, BM'nin çağrılarına saygı göstermeleri ve İsrail'e silah göndermeyi durdurmaları" şeklinde konuştu. Filmin İsrailli yönetmeni Yuval Abraham ise "Hep beraber ateşkes, siyasi çözüm ve işgalin sona erdirilmesi için çağrıda bulunmamız gerekiyor" dedi. Bu sözler salonda büyük alkış aldı. Altın Ayı'ya uzanan Fransız yönetmen Mati Diop da Filistin'in yanında olduğunu belirterek İsrail'in tutumunu kınadı. Öte yandan festivalin eski adı Twitter olan X hesabı hacklendi. Sayfaya, "Nehirden denize özgür Filistin" yazıldı.İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı şiddeti konu alan ve 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 'En iyi belgesel' ödülünü kazanan 'Başka Ülke Yok' (No Other Land) adlı filmin İsrailli yönetmeni Yuval Abraham ölüm tehditleri aldığını açıkladı.