Bill Gates’ten kariyer tavsiyesi

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekanın sosyal faydaları konusunda her zaman iyimser açıklamalarda bulundu. Ancak artık milyarder işadamı bile yapay zekanın işini elinden alabileceğinden endişeli. Bill Gates, OpenAI CEO'su Sam Altman ile yakın zamanda bir podcast yayını kaydetti. İkili yapay zekanın faydaları ve tehlikeleri hakkında konuştu. Gates, yapay zekanın iş alanlarına etkisi hakkında konuşurken, "Ben bile işimi kaybedebilirim" ifadelerini kullandı. Bill Gates'in açıklamalarına göre, üniversiteye başlayacak gençler için en iyi üç kariyer planı: alternatif enerji, sağlık biyobilimleri ve gelişen yapay zekanın kendisi ile bağlantılı alanlar. Milyarder işadamına göre bu üç alan, yapay zekanın insanların elinden alamayacağı iş dalları.