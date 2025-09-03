Bodrum’a milyarder piyangosu

ADETA AÇIK HAVA YAT FUARI GİBİ

YAZ sezonunun hareketli günleri geride kaldı. Eylül ayıyla birlikte turist kalabalığının çekildiği Bodrum, bu kez dünyanın en zenginlerine ev sahipliği yapmaya başladı. Türkbükü ve Yalıkavak koyları, milyarderlerin devasa mega yatlarıyla adeta açık hava yat fuarına dönüştü.

Başta Kazak milyarder Alijan Ibragimov, 'Armatörler Kralı' olarak bilinen Yunan işadamı Paris Dragnis, Rus milyarder Andrey Kostin ve Dubai Kraliyet Ailesi'nden Şeyh Ahmed bin Raşid el Maktum Bodrum'da!



AHMED BİN RASİD EL MAKTUM

14 milyar dolar serveti olan Dubai Kraliyet Ailesi'nden Şeyh Ahmed bin Raşid el Maktum'un 'Al Reem' isimli yatı 35 milyon dolar.

ANDREY KOSTIN

500 milyon dolar serveti olan Rus bankacı Andrey Kostin'in yatının değeri 65 milyon dolar.



ALIJAN IBRAGIMOV

2.3 milyar dolarlık serveti olan Kazak milyarder Alijan Ibragimov'un yatının değeri 240 milyon euro.



PARIS DRAGNIS

900 milyon dolar serveti olan "Armatörler Kralı" lakaplı Yunan işadamı Paris Dragnis'in "Optasia" isimli mega yatı 100 milyon dolar değerinde.