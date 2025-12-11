Bodrum’u sarsan 42 milyonluk ihmal davasında ünlü tanıklar konuştu: Ölümden döndü

İtalyan modacı Roberto Cavalli'nin 1977 Avrupa Güzeli olan eski eşi Eva Cavalli'nin Bodrum'daki özel hastaneye açtığı 42 milyonluk ihmal davasında yeni bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli, eşi Veronica Bocelli, mankenler Cindy Crawford, Natasha Poly gibi bazı ünlü isimlerin bulunduğu 13 kişi mahkemeye tanık beyanı sundu.

Cavalli'nin kainat güzeli eski eşi Eva Cavalli, Ağustos 2023'te Bodrum'daki tanınmış lüks detoks merkezine gitmişti. 'Tedavi' adı altındaki bir işlem sonunda Cavalli'nin bağırsakları yırtılmış, acı içinde götürüldüğü özel hastanede bekletildiğini ve doğru tedavinin uygulanmadığını öne sürülmüştü.

42 MİLYONLUK DAVA

Cavalli, ateşler içinde kendisini tam 35 saat beklettikten sonra ameliyata alan özel hastaneye avukatı Dr. Candaş Gürol aracılığıyla 42 milyon lira alacak davası açmıştı. Bodrum Tüketici Mahkemesi'ne açılan davada yeni gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü isimler Eva Cavalli'nin olay sırasında ve sonrasına yaşadığı mağduriyete dair tanık beyanlarını dosyaya sundu. O isimler arasında Andrea Bocelli, Cindy Crawford, Natasha Poly, Caro Daur, iş insanları Remo Ruffini, Goga Ashkenazi ve Danielle Cavalli'nin aralarında bulunduğu 13 tanık bulunuyor.



AMELİYATA ALINMASAYDI ÖLECEKTİ

Modacının Roberto Cavalli ile evliliğinden olan oğlu Daniel Cavalli, "Onun bütün acılarına, çilelerine tanık oldum ve bu travmanın uzun vadede onu nasıl etkilediğini gördüm" dedi.

BOCELLİ: ÇOK YORGUNDU

İtalyan tenor Bocelli ve eşi Veronica Bocelli, Eva Cavalli'yi uzun yıllardır tanıdıklarını ve tüm tedavi sürecinden haberdar olduklarını belirtti. Bocelli, Cavalli'nin bitmek bilmeyen tedavileri yüzünden son dönemdeki etkinliklere katılmadığını ifade ederek, "Yakında onu gördük, çok yorgundu ve tedavisinin bitmediğini söyledi. Gelecek dönemdeki iki ameliyatı için ona destek olacağız" dedi.

ÜNLÜ MANKENLER DE KONUŞTU!

Manken Cindy Crawford, "Bu durum yalnızca Eva'ya büyük bir duygusal sıkıntı yaşatmakla kalmamış, değerli fırsatların kaybına yol açarak manevi ve maddi zorluklara neden oldu" dedi. Tanık manken Natasha Poly da, "Eva'nın derin fiziksel ve psikolojik acı çektiğini gözlemledim" dedi.



ÇOK SAYIDA İŞ SÖZLEŞMESİNİ KAÇIRDI

MODEL Caro Daur, "Kimse zamanında fark etmediği için Eva 30 saat boyunca dayanılmaz ağrılar çekmişti" şeklinde konuşarak Cavalli'nin uzun süre gözlerden uzak kaldığını vurguladı. Yine tanık olarak beyan veren dünyaca ünlü bir markanın CEO'su Remo Ruffini, "Eva'nın bu ağır kazadan dolayı, bir kısmını imzaladığı çok sayıda iş sözleşmesinden vazgeçmek zorunda kaldığını da biliyorum" dedi.