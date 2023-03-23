Haberler Günaydın Haberleri Borcunu istedi dehşeti yaşadı
Giriş Tarihi: 24.3.2023

Borcunu istedi dehşeti yaşadı

Aleyna Eroğlu, eski sevgilisi Batuhan Karadeniz’in kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Eroğlu, “Paramı istedim ama boğazımı sıktı, tokat attı” dedi

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Borcunu istedi dehşeti yaşadı
Sosyal medya fenomeni Aleyna Eroğlu, futbolcu Batuhan Karadeniz'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti. Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Genç kadın, "Kendisine 300 bin TL para verdim. Paramı geri almak istedim ancak uzun süre ulaşamadım. Sonra bulunduğu oteli öğrenip paramı almaya gittim" dedi.



'TOKAT ATTI, BOĞAZIMI SIKTI'
Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti: ''Kapıyı açar açmaz tokat attı, boğazımı sıktı. Kapıyı kapatırken de sağ kolumu sıkıştırdı. 'Zor durumdayım paramı geri ver' dedim. 'Sana para vermem. Annenle yan yana cezaevinde yatacaksınız' dedi. Bir müddet sonra polis ekibi geldi." Eroğlu'nun talebi üzerine koruma kararı verildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Borcunu istedi dehşeti yaşadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA