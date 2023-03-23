Borcunu istedi dehşeti yaşadı

Sosyal medya fenomeni Aleyna Eroğlu, futbolcu Batuhan Karadeniz'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti. Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Genç kadın, "Kendisine 300 bin TL para verdim. Paramı geri almak istedim ancak uzun süre ulaşamadım. Sonra bulunduğu oteli öğrenip paramı almaya gittim" dedi.Eroğlusözlerine şöyle devam etti: ''Kapıyı açar açmaz tokat attı, boğazımı sıktı. Kapıyı kapatırken de sağ kolumu sıkıştırdı. 'Zor durumdayım paramı geri ver' dedim. 'Sana para vermem. Annenle yan yana cezaevinde yatacaksınız' dedi. Bir müddet sonra polis ekibi geldi." Eroğlu'nun talebi üzerine koruma kararı verildi.