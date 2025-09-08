Brezilya’nın ünlü çifti Türkiye’de gününü gün etti

Brezilya'nın ünlü işadamı Ricardo Nunes'in kızı Livia Nunes, modellikte büyük bir başarı yakaladı, popüler davetlerde boy gösteren ünlü bir fenomen oldu. Babası Ricardo Nunes'in iflasıyla da sarsılmayan Livia, Brezilya'nın ünlü milyarderi Joao Adibe Marques'in oğlu Adibe Marques ile 2020'de evlendi.

TESPİH SATIN ALDILAR

Livia ve Adibe, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye geldi ve doludizgin bir tatil yaptı. Arkadaşlarıyla birlikte teknede vakit geçiren çift, doyasıya eğlendi. 2 haftalık tatile Marmaris Köyceğiz'de başlayan Nunes ve Marques, arkadaşlarıyla en popüler mekanlarda gününü gün etti.

Gündüz su kayağı, jet-ski gibi aktivitelerle eğlenen ekip, beach partilerine de katıldı. Çift, daha sonra İstanbul'a geldi.

Eminönü ve Sultanahmet'i gezip camileri ziyaret ettikten sonra Kapalıçarşı'da alışveriş yapan çift, tespih ve takı satın aldı. Nunes ve eşi, çay içip baklava yemeyi de ihmal etmedi.