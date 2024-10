Bryan Adams konser verdi

Türkiye'nin ilk stadyum konserini 1992'de gerçekleştiren Kanadalı müzisyen Bryan Adams, İstanbul'da yeniden hayranlarıyla bir araya geldi. 'So Happy It Hurts' adlı dünya turnesi kapsamında 5 yıl aradan sonra geldiği İstanbul'da Ataşehir'deki spor merkezinde konser veren ünlü şarkıcı konserin başlangıcında Bryan Adams; "Bu gece her şey sizin için. Çünkü müziği ve hayranlarımı çok seviyorum. İranlı, Rus, İngiliz, Alman ve Fransız hayranlarım burada. Onlara kocaman bir hoş geldiniz diyorum" dedi. Şarkıcı 40 yılı aşan kariyerinden sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.