Bu çantalar başka

Dolce & Gabbana, lüks moda dünyasında teatral anlatımı ve İtalyan mirasına bağlılığıyla tanınıyor. Ancak 2025 Alta Moda koleksiyonunda tanıttıkları Trevi Fountain Handbag, markanın sınırları tamamen aştığı bir tasarımdı. Roma'nın ikonik Trevi Çeşmesi'nden esinlenen bu çanta, adeta bir mimari yapının minyatür versiyonu gibi tasarlandı. Barok heykelleri andıran kabartmalı detaylar, taş dokulu yüzey, inci süslemeler ve yaldızlı kıvrımlar çantaya dramatik bir zarafet kazandırıyor. Koleksiyon, Roma Forumu'nda -tarihi kalıntıların gölgesinde- sunulduğunda, modeller ellerinde taşınabilir bir anıt taşıyor gibiydi.

Louis Vuitton, yıllardır lüks valiz ve çantalarıyla tanınıyor. Ancak 2024 ilkbahar-yaz erkek koleksiyonunda sahneye çıkan Lifebuoy Bag, klasik çizgilerin dışına çıkan çarpıcı bir yenilikti. Pharrell Williams'ın kreatif direktörlüğünde tasarlanan bu çanta, gerçek anlamda bir can simidi formunda. Parlak turuncu rengi ve yumuşak hatlarıyla, lüks modanın sokak kültürüyle buluşma noktasında yer alıyor. Çantanın asıl mesajı ise: "Moda seni boğulurken kurtarabilir mi?" Bu tasarım, modanın sadece şık değil, aynı zamanda düşündürücü bir ifade aracı da olabileceğini kanıtladı. Lifebuoy Bag, koleksiyonun en çok konuşulan parçası oldu; çünkü klasik Vuitton monogramını taşıyan bir can simidi, kimsenin beklemediği kadar iddialıydı.

New York merkezli sanatçı ve tasarımcı Nikolas Bentel, sıradan bir süpermarket makarna kutusunu alıp, onu sınırlı üretim bir çanta tasarımına dönüştürerek adeta modayla oyun oynadı: Pasta Bag. İlk bakışta market raflarından alınmış bir Barilla kutusunu andıran bu çanta, aslında yüksek kaliteli mavi deri kullanılarak elde üretildi.

Moda dünyasında provokatif ve absürt tasarımlarıyla tanınan Jeremy Scott, pek çok sıra dışı çantaya imza attı. Ancak en unutulmazlarından biri, Happy Meal Bag, yani bir hamburger menü kutusu gibi tasarlanmış çantaydı. Moschino logosuyla süslenmiş bu çanta, fast food kültürünü lüksle buluşturuyor.

Amerikalı tasarımcı Thom Browne, moda dünyasının kurallarını yıkmayı sevenlerden. Ancak onun en dikkat çekici tasarımlarından biri, hiç kuşkusuz kendi köpeğinden ilham alarak yarattığı Hector Dog Bag oldu. Bir sosis köpeği (dachshund) şeklindeki bu çanta, ilk bakışta bir oyuncak gibi görünebilir ama aslında tamamı yüksek kaliteli deriyle işlenmiş fonksiyonel bir aksesuardır.

Avant-garde Japon moda markası Comme des Garçons, radikal sadeliği ve dekonstrüktif tarzıyla biliniyor. Tasarladıkları PVC Paper Tote Bag ise bir başka düzeyde minimalizmdi: Kağıt torbaya benzeyen bu çanta, aslında yüksek kaliteli deriden üretilmiş ve fiyatı 300 dolardan başlıyor.

2013 yılında Chanel defilesinde podyuma çıkan model, kolunda klasik bir Chanel flap çanta taşıyordu. Ancak fark şuradaydı: Bu çanta, dev bir hula hoop çemberinin ortasına yerleştirilmişti. Bu tasarım, modanın eğlenceli ve teatral yönüne gönderme yapıyordu.

İskandinav tasarım dünyasının yükselen isimlerinden biri olan Gustaf Westman, kıvrımlı hatlara ve pastel renklere sahip mobilyalarıyla tanınsa da, moda dünyasına oldukça ilginç bir nesneyle adım attı: Baguette Holder. İlk bakışta bir dekor objesini andıran bu çanta, aslında yalnızca tek bir baget ekmek taşımak için tasarlanmış renkli bir taşıyıcı.



İLHAMI HAMAMLAR

İtalyan lüks mücevher markası Bvlgari, bu yıl Divas' Dream isimli koleksiyonunu daha da ön plana çıkarıyor. Marka bu ay koleksiyona eklediği yedi yeni tasarımı tanıttı. Eylül ayında da koleksiyona eklenecek göz alıcı parçalar olacak. İkonik roze altına olan bağlılığını sürdüren Divas' Dream, artık sarı ve roze altının çift tonlu ışıltısında hayat buluyor ve zamansız feminenliğe, ışıkla yeniden yazılmış bir övgü niteliği taşıyor. Divas' Dream'in yelpaze formundaki silueti, Roma görkeminin sonsuz cazibesinden ilham alıyor. Tasarımın kökeni, Bvlgari'nin 2016 yılında restorasyonuna katkıda bulunduğu Roma sanat mirasının simge yapılarından Caracalla Hamamları'nın zarif mozaiklerine dayanıyor.





AKDENİZ ADASINDA KEYİFLİ ÇEKİM

Fransız lüks mücevher markası Messika, yeni koleksiyon çekimini Akdeniz'in büyülü adalarından Mayorka Adası'nda gerçekleştirdi. Yeni kampanya çekimi, mevsimin dinginliği ve derinliğini kutluyor. Sıcak bir ışık, sonsuz mavilik, altın ve pırlantaların tenle flört ettiği büyüleyici yaz ve doğaya duyulan arzu... Kendine has görsel diliyle Juliette Abitbol, zamansız ve samimi bir estetik anlayışını ortaya koyan nostaljik ve zarif bir kampanyaya imza atıyor. Kameranın önden bakışı ve güçlü duruşu, gölgeler ve doğal ışığın oyunuyla tezat oluşturarak her parçanın parlaklığını gözler önüne seriyor. Sinemaya tutkuyla bağlı genç fotoğrafçı, "Yaz" kampanyasını büyük Fransız yönetmenlerin estetik dünyasına konumlandırıyor. Prodüksiyon; bir Éric Rohmer filminin yumuşaklığı ile Jean Becker uzun metrajının güneşle yıkanmış sıcaklığının kesişiminde yer alıyor.





ŞIK BİR YAZ STİLİNİN ANAHTAR PARÇALARI

Danimarka kökenli lüks mücevher markası Pandora markasının yaz koleksiyonu geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Yaz koleksiyonu, doğanın zarafetinden ve modern tasarımın yalın şıklığından ilham alıyor. Yumuşak kıvrımlar, özgün detaylar ve organik formlarla şekillenen bu özel parçalar; sade, güçlü ve zamansız bir yaz stili arayanları bir araya getiriyor. Pandora, stiline doğal bir dokunuş ve modern bir zarafet katmak isteyen herkesi bu koleksiyonla buluşturuyor. Dalgalı geniş halka küpeler, özgün tasarım deseniyle stiline modern bir karakter katıyor. Akışkan formu ve dikkat çekici görünümüyle güçlü bir duruş sergileyen bu tasarım, günlük şıklığa cesur bir dokunuş ekliyor.





YENİ KREATİF DİREKTÖR YENİ BAKIŞ AÇISI

Yazı resmen ortalamış bulunuyoruz. Yani artık markaların yavaş yavaş sonbahar-kış sezonlarına dair ipuçları vermeleri oldukça normal. Mesela Fransız modaevi Balenciaga yeni sezonunu ve yeni kampanya yüzünü geçtiğimiz günlerde tanıttı. Demna Gvasalia'nın kreatif direktörlük koltuğundan ayrılmasından sonra göreve gelen Pierpaolo Piccioli yönetimindeki marka daha geniş bir kitleyi benimsemeyi hedefliyor. Piccioli markanın yeni kampanya çekiminde 58 yaşındaki Nicole Kidman ile çalışmayı seçmesi de bunun en somut örneği olsa gerek.