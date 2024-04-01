‘Bu filmi çekenler tutuklansın!’

27 yaşında hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un hayatını konu alan biyografi filmi için geri sayım başladı... 'Grinin Elli Tonu' filmini yöneten Sam Taylor-Johnson'ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmde şarkıcıyı 26 yaşındaki İngiliz oyuncu Marisa Abela canlandırıyor. Senaristliğini Matt Greenhalgh'ın yapacağı filmin adı ise şarkıcının ünlü şarkısı 'Back to Black'ten geliyor.Film, nisan ayında vizyona girecek ancak filmden yayınlanan bir klip tartışma konusu oldu. Şarkıcıyı canlandıran Marisa Abela'nın, Winehouse'un sesini taklit ettiği sahne hayranların tepkisini çekti. Yapılan yorumlar arasında "Bu filmi çekenler tutuklanmalı", "Bir dakika bu şarkıcı şimdi Amy Winehouse mu?" ve "Amy Winehouse daha iyisini hak ediyordu" gibi ifadeler dikkat çekti. Oyuncu Abela ise "Benim şarkı söyleyip söyleyemediğini bilmeden bana rolü verdiler" diye konuştu. Winehouse'u canlandırmak için çok fazla eğitim aldığını belirten oyuncu, "4 ay boyunca her gün 2 saat çalıştım" dedi.