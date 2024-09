Bu takım çok tuttu

90'lı yıllarda lisede haylazların toplandığı C sınıfında tanışan arkadaş grubunun, 30 yıl sonra hala başlarını belaya sokabilme yeteneklerinin komik bir dille anlatıldığı 'C Takımı' serisinin ikinci filminin çekimleri tamamlandı. Yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın yaptığı, Özgür Bakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde yine Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu ve Sera Tokdemir yer alıyor. Şubat 2024'te vizyona giren ve gişede büyük başarı yakalayan 'C Takımı'nda İstanbul'daki mafyadan kaçan arkadaşlar, C Takımı 2'de kaçtıkları Kastamonu'da da başlarını beladan belaya sokuyorlar. 'C Takımı 2', Şubat 2025'te vizyona girecek.