Bülent Ersoy’a davulcusundan tazminat davası! Kıbrıs’ta iki ay mahsur kalmıştı...

Bülent Ersoy'un orkestrası, 28 Ağustos 2021'de KKTC'ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalanmıştı. Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, bir ay otelde mahsur kaldıktan sonra mahkemeye çıkarılmıştı. Tüm orkestra ekibi bir ay Lefkoşa Cezaevinde kalmıştı.
DAVULCU TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Tahliye edildikten sonra ülkeye dönen orkestra ekibinden davulcu Ahmet İzgi, ''Bülent Hanım bize hiç yardım etmedi'' demişti. İzgi, en yoğun sezonda Kıbrıs'ta mahsur kaldığını bu nedenle maddi zararın büyük ölçüde olduğunu belirterek Bülent Ersoy ve menajer Haluk Şentürk'e tazminat davası dava açtı.
TANIK DİNLENDİ
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davaya göre Ahmet İzgi 100 bin lira manevi tazminat davası açarken, şimdilik bir lira maddi tazminat davası açtı. Bugün görülen duruşmaya davacı Ahmet İzgi ve taraf avukatları katıldı. Dava kapsamında orkestrada yer alan ve Kıbrıs'taki süreçte bulunan Birsen Şirin tanık olarak dinlendi.
PCR TESTİ OLDUĞUNU HAVAALININDA ÖĞRENMİŞLER
Şirin, Kıbrıs'taki konsere gitmeden önce otelin personelinin giriş belgesini ofise yolladığı menajer Haluk Şentürk'ün belgeyi kendilerine yolladığını belirterek ''Bu yazılanın PCR testi olduğunu bilmiyorduk. Barkod okunduğunda PCR testi olduğunu öğrendik. Kıbrıs'a indiğimizde 5-6 kişi havaalanından çıkıp otele gittik. Sonra tekrar havaalanına gitmemizi söylediler'' dedi.
''BİZİ DEPORT ETMEYİP KONSERE ÇIKARDILAR''
Orkestra ekibi olarak 21 kişi olduklarını söyleyen Birsen Şirin, ''Olay neticesinde bir ay otelde bir ay cezaevinde kaldık. Havaalanında tespit edildikten sonra bizi deport etmeyip konsere çıkardılar. Otel görevlileri her şeyin hallolduğunu söylemişlerdi. Ertesi sabah 6-7 saatlerinde mahkemeye çıkacağımız öğrendik. Otel tarafından ödenen kefaletle serbest bırakıldık. Konserde Bülent Hanım problemin hallolduğunu düşündüğü için normaldi. Eğlendirdi, güldü, hakaretini duymadım. Bu süreçte Haluk Bey ailelere iki defa 5'er bin lira ödeme yaptı. Bülent Hanım iki gün öncesinde gittiği için PCR testinin nasıl yapıldığını bilmiyorum. Otel bize burada kaldığınız süreç için 5'er bin dolar ödeme yapacaklarını söyledi ama yapmadı'' şeklinde ifade verdi.