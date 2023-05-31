Bülent Ersoy’a davulcusundan tazminat davası! Kıbrıs’ta iki ay mahsur kalmıştı...

''BİZİ DEPORT ETMEYİP KONSERE ÇIKARDILAR''

Orkestra ekibi olarak 21 kişi olduklarını söyleyen Birsen Şirin, ''Olay neticesinde bir ay otelde bir ay cezaevinde kaldık. Havaalanında tespit edildikten sonra bizi deport etmeyip konsere çıkardılar. Otel görevlileri her şeyin hallolduğunu söylemişlerdi. Ertesi sabah 6-7 saatlerinde mahkemeye çıkacağımız öğrendik. Otel tarafından ödenen kefaletle serbest bırakıldık. Konserde Bülent Hanım problemin hallolduğunu düşündüğü için normaldi. Eğlendirdi, güldü, hakaretini duymadım. Bu süreçte Haluk Bey ailelere iki defa 5'er bin lira ödeme yaptı. Bülent Hanım iki gün öncesinde gittiği için PCR testinin nasıl yapıldığını bilmiyorum. Otel bize burada kaldığınız süreç için 5'er bin dolar ödeme yapacaklarını söyledi ama yapmadı'' şeklinde ifade verdi.