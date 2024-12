‘Burçlarımız uymasa da umurumda olmazdı’

Sinem Kobal'ın başrol oynadığı 'Her Şeyin Başı Merkür' filminin galası gerçekleşti. Geceye sanat, iş ve cemiyet dünyasından birçok ünlü katıldı. Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu filmle ilgili, "Sinem'in uzun bir aradan sonra dönüşü gerçekten çok güzel oldu. Sete her gün ayrı bir heyecanla gidiyordu. Umuyorum ki çok güzel bir iş çıkmıştır" diyerek eşine övgüler yağdırdı. Sinem Kobal ise evlenmeden önce burç uyumlarına bakıp bakmadıkları sorusuna şöyle yanıt verdi: "Biz bakmadık ama bizim adımıza bakanlar vardı, olumlu yöndeydi." İmirzalıoğlu ise "O anda Sinem'e karşı öyle bir his içindeydim ki astroloji olumsuz bile olsa umurumda olmazdı" dedi.