Bursa’daki konserler hep şahane geçiyor

Albüm çalışmalarını sürdüren Edis, Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Ünlü yıldız, "Hep mutlusunuz, hep güzelsiniz. Bursa'daki her konserimiz şahane geçiyor, çok özlemişiz birbirimizi" diyerek hayranlarını selamladı. En sevilen ve haftalarca liste başı olan şarkılarını coşkulu izleyicisi ile birlikte seslendiren Edis, iki saat sahnede kalırken, şova dijital dekor ve dansçılar eşlik etti. Edis, alkışları karşısında bis yaparak 'Martılar' şarkısını seslendirdi. Edis'in sıradaki konseri 25 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da olacak.