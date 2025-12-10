‘Bütün ekip bu filmde türkü söyledi’

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı, 'Bak Postacı Geliyor' filminin galası İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Sinema ve sanat dünyasının bir araya geldiği galada katılımcılar 60'ların sımsıcak hikayesine ortak oldu. Galaya katılanlar arasında İbrahim Tatlıses, Hülya Koçyiğit, Oktay Kaynarca, Muazzez Ersoy, Halil Ergün, Orhan Gencebay, Şafak Sezer, Altan-Alize Gördüm, Hasan Can Kaya, Serkan Kaya, Hüseyin Avni Danyal, Serra Arıtürk, Sitare Akbaş, Hatice Aslan da vardı.

Filmin oyuncuları kırmızı halıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yapımda, dönemin bir postacısını canlandıran Akbaba, "Özel bir film yaptık. Türk Sineması'nın sarı sıcak filmlerinden birini yapmayı başardık'' dedi. Anne ve babasının hikayesini anlatan yönetmen Yüksel Aksu, "Ben yemeyeceğim yemeği servis etmem. Ben kendim beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz'' diye konuştu. Yapımcı Polat Yağcı ise şunları söyledi: ''Film tadında film yaptık. Eskiye özlem duyanların çok zevkle izleyeceği bol şarkılı, şiirli, aşk mektuplarından oluşan, eski aşkları anlatan bir film yaptık.'' Film için oyuncuların türküler seslendirdiğini dile getiren Yağcı, ''Filmde tüm oyuncular ve yönetmeniz türkü okudu. Türküleri dijitalde herkes dinleyebilir'' dedi.